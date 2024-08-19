РЭО: победительница розыгрыша ВФМ совершила путешествие на Камчатку

Победительница конкурса Российского экологического оператора и Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) Александра Аверьянова из Краснодарского края совершила путешествие на Камчатку, которое выиграла на конкурсе.
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