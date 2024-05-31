Самая массированная атака на Крымский мост отражена

Самая массированная атака на Крымский мост отраженаУкраинцам не удалось повредить Крымский мост. На заседании Совета министров обороны ОДКБ Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российские военные отразили самую массированную атаку.
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