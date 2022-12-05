В Рязанской области изменят расписание электричек с 7 декабря

Как сообщили в пресс-службе РЖД, причина – в ремонте на перегоне Рязань-1 - Лесок. Изменения расписания коснутся электричек, которые возят пассажиров между станциями Рязань-1 и Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово, а также сообщением Касимов – Шилово.