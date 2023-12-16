Баннерман: фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в противостояние с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует захватить контроль над ВС Великобритании при помощи Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) и втянуть страну в прямое противостояние с Россией.
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