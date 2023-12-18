Politico: Сенат США вряд ли предоставит помощь Украине в декабре

Американские законодатели вряд ли до конца года согласуют вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой многомиллиардной помощи Украине, поскольку идут "сложные закрытые дискуссии".
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