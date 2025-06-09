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Как распознать аспект Казановы в натальной карте мужчины: он никогда не будет вам верен

Как распознать аспект Казановы в натальной карте мужчины: он никогда не будет вам верен

Как распознать аспект Казановы в натальной карте мужчины: он никогда не будет вам верен Алёна ЮрьеваМожно ли заранее понять, что мужчина не будет вам верен? Астрология говорит — да, если знать, где смотреть.

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