Как распознать аспект Казановы в натальной карте мужчины: он никогда не будет вам верен Алёна ЮрьеваМожно ли заранее понять, что мужчина не будет вам верен? Астрология говорит — да, если знать, где смотреть.
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