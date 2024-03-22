В Москве нашли три тонны красной и 10 тонн черной браконьерской икры

В середине февраля силами правоохранительных органов была пресечена деятельность нелегального производства, занимавшегося переработкой красной икры и различных видов рыб, включая те, что занесены в Красную книгу РФ.
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