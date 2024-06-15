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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов в «ПСЖ», 5:1 в матче открытия Евро-2024, «Зенит» купил Латышонка, Шипачев в минском «Динамо», Щербакова ушла от Тутберидзе, «Даллас» размочил счет в финале НБА и другие новости

1. Сборная Германии разгромила команду Шотландии (5:1) в матче открытия Евро-2024. Все голы забили немцы: Виртц, Мусиала, Хавертц, Фюллькруг, Джан – в чужие ворота, Рюдигер – в свои.

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