К чему Си Цзиньпин призвал детей павших героев

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал детей павших героев следовать примерам поколения своих героических родителей, применить свои навыки в служении стране и народу, и непоколебимо быть верными защитниками партии и народа.
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