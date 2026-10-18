“Vice President JD Vance revealed ‘there’s a chance’ he won’t run for president in 2028 — and second lady Usha and the couple’s four young kids could help make the decision for him,” the New York Post reports.
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