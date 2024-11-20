Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хождение по граблям: США признали сбежавшего оппозиционера президентом Венесуэлы

Хождение по граблям: США признали сбежавшего оппозиционера президентом Венесуэлы

Reconquistador   Venezuelan opposition presidential candidate Edmundo Gonzalez Urrutia Вчера, спустя четыре месяца после выборов, США официально признали кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию избранным президентом Венесуэлы.

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