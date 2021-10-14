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Путин обсудит с лидерами стран СНГ дальнейшее развитие Содружества

Путин обсудит с лидерами стран СНГ дальнейшее развитие Содружества

Российский лидер Владимир Путин 15 октября поучаствует в заседании совета лидеров стран Содружества Независимых Государств.

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