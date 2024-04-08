Экономика продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста

Сдерживающее влияние жесткой денежно-кредитной политики на рост экономики минимально. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета Банка России за 2023 год.
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