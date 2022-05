Avatar - аватар, а какой у тебя аватар?

У этого английского слова avatar очень много уже значений. Согласно словарю Merriam-Webster, an electronic image that represents and may be manipulated by a computer user (as in a game) / электронное изображение, которое представляет пользователя ПК и может им манипулироваться (как в игре) the incarnation of a Hindu deity (such as Vishnu) / воплощение индуистского божества (например, Вишну) an incarnation in human form or an embodiment (as of a concept or philosophy) often in a person / воплощение в человеческую форму или воплощение (как концепции или философии) часто в человеке a variant phase or version of a continuing basic entity / вариантная фаза или вариация продолжающейся базовой сущности Наиболее знакомое нам значение, это avatar как аватар или аватарка, картинка, которая представляет тебя.