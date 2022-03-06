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Забирайте рубли. Путин поставил иностранцам условие

Забирайте рубли. Путин поставил иностранцам условие

Процесс очищения российской экономики продолжает. Протекционистские меры, которые приняло правительство, уже дают результат.

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