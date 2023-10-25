В Ростовской области неосмотрительный дедушка попал под колёса красного трамвая

Дорожный инцидент с 73-летним пенсионером случился накануне в Таганроге.Дорожное происшествие, в котором пожилой житель Таганрога попал под колёса трамвая, произошёл в городе Таганрог Ростовской области на улице Дзержинского в районе дома № 102.
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