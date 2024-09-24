В Белом доме заявили о планах США по поддержке Киева

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудят вопрос о снятии запрета на нанесение ударов американским вооружением по России, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби 24 сентября журналистам.
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