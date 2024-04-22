В США стартовали продажи новой Toyota Camry: дешевле, чем ожидалось

Североамериканский офис японской марки раскрыл прайс-лист модели в кузове XV80. Вопреки прогнозам, стартовая цена оказалась заметно меньше 30 тысяч долларов: базовый гибрид обойдётся в 28,4 тысячи долларов.
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