В Госдуме отреагировали на идею разрешить прописываться в апартаментах

Идея разрешить россиянам прописываться в нежилых помещения, в частности в апартаментах, с точки зрения учета возможна, но с точки зрения предоставления социальных благ — нет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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