7 мая в 11:40 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с председателем Комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Павловичем Метелевым: «Как найти крышу над головой студентам-молодоженам».
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