Путин: США нужен хаос на Ближнем Востоке

США не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путина на совещании в Махачкале, трансляция которого велась в эфире телеканала «Россия 24».
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