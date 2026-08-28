Что должен уметь первоклассник: чек-лист навыков для родителей перед 1 сентября

Подготовка ребенка к школе — это не только умение читать, считать и писать. Перед первым классом будущему ученику важно освоить базовые знания, бытовые навыки и правила общения, которые помогут легче адаптироваться к школьной жизни.
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