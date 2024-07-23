Россияне назвали способ получить жилье

Большинство россиян (44 процента) получают жилье в наследство. Способ обзавестись недвижимостью граждане назвали в опросе сервиса «Ремонт со СберУслугами» и СберСтрахования, результаты которого опубликовали «Известия».
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