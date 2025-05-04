Танкисты РФ под огнем разминировали проход в минном поле и прикрыли штурмовиков

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Младший сержант Тимур Газетдинов и рядовой Григорий Исаев, действуя в составе танкового экипажа, под огнем противника проделали проход в минном поле и прикрыли огнем наступающих штурмовиков, сообщили в Минобороны РФ.