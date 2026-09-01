Суд запретил фанатам «Факела» посещать матчи на 3 года за бросание бутылок в игроков «Зенита»

В Воронеже суд признал фанатов футбольного клуба «Факел» виновными в нарушении правил поведения на официальных спортивных соревнованиях и назначил каждому наказание в виде двух суток административного ареста с запретом посещать матчи сроком на 3 года.
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