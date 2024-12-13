Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, сменив на посту Магомеда Адиева. – Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России? – Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7.