Черчесов о возможном совмещении работы в сборной Казахстана и клубе: «У меня не получается думать, когда есть «если». Я не люблю это слово. Лучше концентрироваться на одной работе»

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, сменив на посту Магомеда Адиева. – Вы хотели бы совмещать работу, как Карпин работу с «Ростовом» и в сборной России? – Если ты работаешь факультативно, это, как вы говорите, не 24 на 7.
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