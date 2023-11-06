За безопасность вместе.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Министерством по чрезвычайным ситуациям в период с 16 октября по 1 ноября 2023 года организовано проведение уже ставшей традиционной республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в весенне-летний пожароопасный период ´За .