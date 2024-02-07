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Успехи национальных проектов в Нижнекамске

Успехи национальных проектов в Нижнекамске

Среди успешных инициатив, реализованных в Нижнекамском районе, стоит отметить реконструкцию Театра юного зрителя, капитальный ремонт детской музыкальной школы в Нижнекамске, создание виртуального концертного зала на базе Центральной библиотеки и модельной муниципальной библиотеки.

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