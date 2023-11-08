Чжао Лэцзи встретился с вьетнамской делегацией

Пекин, 7 ноября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник в Пекине провел встречу с делегацией, возглавляемой членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, секретарем ЦК КПВ, председателем Центральной инспекционной комиссии КПВ Чан Кам Ту.
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