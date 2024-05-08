Кто нам мешает, тот нам поможет! (с)

На днях некоторые телеграмм-каналы, в частности, пан Безсонов, пани Витязева и пр. написали у себя, что некий еврокомиссар заявил следующее: "Российская Федерация не имеет права помогать гражданам Украины избегать военной службы.
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