Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    До чего ж паскудное государство изгаиль....когда ж оно исчезнет с лица Земли?ЦАХАЛ ликвидирова...
  • Eduard
    Жиды уроды!Себя кастраты ликвидируйте!ЦАХАЛ ликвидирова...
  • Александр Свитайло
    Вон сегодня в Петропавловске-Камчатском пожар в Морском порту начался, давайте и мы объявим, что это Великобритания в...Посольство РФ наз...

Кто нам мешает, тот нам поможет! (с)

На   днях  некоторые    телеграмм-каналы,  в  частности,  пан  Безсонов,  пани  Витязева  и  пр.       написали  у  себя,  что  некий  еврокомиссар      заявил   следующее: "Российская Федерация не имеет права помогать гражданам Украины избегать военной службы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх