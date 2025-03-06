В Петербурге предложение съемного жилья выросло на 5,2 процента

В феврале медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 000 рублей для всех типов квартир Увеличение числа доступных квартир на фоне восстанавливающегося интереса арендаторов привело к снижению медианной ставки долгосрочной аренды в Петербурге за месяц.