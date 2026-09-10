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Новые медобъекты появились в сельских районах Мангистау

Новые медобъекты появились в сельских районах Мангистау

В Мангистауской области начали работу новые медицинские объекты. В регионе введена в эксплуатацию больница на 150 коек, открыты четыре врачебные амбулатории в селах и реабилитационный центр для детей с особыми потребностями, передает inAktau.

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