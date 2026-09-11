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Украина утратила много F‑16, пытаясь перехватить российские БПЛА

Украина утратила много F‑16, пытаясь перехватить российские БПЛА

Украинские солдаты лишились большого количества истребителей F‑16 при попытках перехватить российские ударные беспилотные летательные аппараты.

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