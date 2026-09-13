Путин поздравил Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летием. В поздравительной телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава государства подчеркнул вдохновленную работу артиста и его особую манеру исполнения, которая находит отклик у слушателей разных поколений.