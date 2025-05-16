На Смоленщине отремонтируют дорогу к мемориалам ВОВ в деревне Коробец

В Ельнинском районе приведут в порядок дорогу к братской могиле и двум мемориальным доскам в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Дорогу к воинским мемориалам деревни Коробец отремонтируют в Смоленской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».