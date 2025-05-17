Экс-министр торговли Подмосковья Хубутия сознался в нападении на Юлию Ван

Бизнесмен Михаил Хубутия, ранее занимавший пост министра торговли Московской области, признал вину в нападении бывшую возлюбленную Юлию Ван, пишут «Известия» со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
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