Жена Батракова Подшибякина: он мудро смотрит на многие вещи

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника турецкого «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказала на YouTube-канале Nobel как они отреагировали на слухи об интересе французского «ПСЖ», отметив, что ее муж мудро смотрит на многие вещи.
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