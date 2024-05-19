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Я поздравляю всех, кто это помнит

Я поздравляю всех, кто это помнит

Это был апрель 1967 года - нас принимали в пионеры.Он был жутко холодным. Ясным до рези в глазах и арктически ледяным.

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Комментарии
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С
Серега
Когда был пионером, то мы называли галстук-&quot;ошейником&quot;.Сейчас вспоминаю галстук пионерский с- теплотой душевной!
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16 час.
lenivka
Меня принимали в пионеры в городском дворце пионеров.Это было очень торжественно.Пригласили лучших учеников со всех школ города.
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13 час.

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