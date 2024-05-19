Это был апрель 1967 года - нас принимали в пионеры.Он был жутко холодным. Ясным до рези в глазах и арктически ледяным.
Я поздравляю всех, кто это помнит
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
С
Серега
Когда был пионером, то мы называли галстук-"ошейником".Сейчас вспоминаю галстук пионерский с- теплотой душевной!
Ответить
16 час.
lenivka
Меня принимали в пионеры в городском дворце пионеров.Это было очень торжественно.Пригласили лучших учеников со всех школ города.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии