Стало известно о новом шаге администрации Трампа против России

CBS сообщил о введении американской стороной санкций против России Соединенные Штаты вводят новые рестрикции против российского энергетического и банковского секторов, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации американского лидера Дональда Трампа.
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