Депутаты Госдумы предложили сократить рабочую неделю для женщин с 2 детьми

Виталий

Да, бесценное предложение: сократить на целый час рабочую неделю, т.е. на 12 минут в день при наличии двух детей и более. Отследили бы, как используют рабочее время штатники- повременщики, особенно в пятницу с обеда непрерывно на часы поглядывают. А их не дети ждут, а работа до тошноты противна. День отдыха надо выделять мамочкам дополнительно в неделю. Это папочки как отдыхающие (за редкии исключение): ни памперсы, ни магазины, ни садики-школы, ни семейные заботы. Так что популистская идея у думских умников. А какие конкретно мероприятия по программе повышения рождаемости? Ведь не просто размножаться, а вырастить здоровую нацию. Это и жильё, и рост доходов-выплат. Да много чего. Но об этом - ни слова. Я и говорю, популистская идея - на час сократить рабочую неделю. Комплексно надо решать проблему. Или этому сейчас не учат современных менеджеров?