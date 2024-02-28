Похороны Андропова: что с ними было не так

Советские острословы прозвали середину 80-х годов “Пятилеткой пышных похорон”. И действительно — в короткие сроки в иной мир уходят целых три генеральных секретаря и великое множество иных высокопоставленных партийных чиновников.
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