В Орловской области прощаются с погибшими волонтёрами

В День добровольца (волонтёра) на Орловщине хоронят погибших в ДТП волонтёров. Как сообщил в соцсети ВКонтакте Кирилл Ишков, в городе Орле состоится прощание с Даниилом Крыловым в 13:00 по адресу: Наугорское шоссе, 27а.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии