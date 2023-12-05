В Орловской области прощаются с погибшими волонтёрами

В День добровольца (волонтёра) на Орловщине хоронят погибших в ДТП волонтёров. Как сообщил в соцсети ВКонтакте Кирилл Ишков, в городе Орле состоится прощание с Даниилом Крыловым в 13:00 по адресу: Наугорское шоссе, 27а.