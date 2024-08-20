Здравствуйте! Кем же они себя возомнили? Гласом народа? Элитой? Высшим сортом? Они действительно считают, что в праве унижать и оскорблять простой народ, которому, по идее, должны служить? Или это банальное хамство, которое иногда проскакивает от чувства собственной важности.
Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично
Комментарии
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d
demyr150648
Так у них ничего нет, кроме используя талант и прошлые заслуги, поступить в услужение кому угодно, лишь бы платили. Стала эта сучка кого-то тренировать , поднимать результаты и т.п. Нет же, уехала к нашим врагам в США, вернулась и стала депутатом?! С какого-такого? Где она и где депутатство.? Ну, каталась, ну, завоевала! Молодец! Тебя для этого тренировали, кормили и поили. Ты была политической игрушкой, неким фетишем, который есть продукт самой передовой системы. Но и только. Кто и за что ее избирал? За медали, но они к умению защищать интересы населения не имеют ни прямого, ни даже косвенного влияния. А вот занять депутатский именно стульчак: и полезно и не накладно и удобно, это ей нравится. Она ведь не думает, а кнопку нажимает, как прикажут. И таких там в думке очень много. А кто-то без рук-ног и в могиле, а дронов-то нету, а армия призыва воевать не умеет. Но сырье мы продаем врагам и украм платим за транзит! Ты, бабенка, ..., хоть понимаешь, что творится?
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19 час.
ВераВерная
От одного взгляда на эту "бывшую" олимпийскую чемпионку настроение портится. Это вечно - брезгливое выражение на лице, разговор через губу, как будто она нам одолжение делает, пренебрежение народом, её в это кресло посадившим, да и взгляды её проамериканские - зачем эта депутатша в Думе? Люди, давшие присягу вражескому государству, они что, о России будут думать? Все её мысли в США, там её дом родной, дочь и все активы. Ну а с Дибровым давно всё понятно - как отодвинули его от корыта Первого канала, скинули с ведущих "Миллионера...", вот его желчь и бурлит. А по сути - он давно ничего из себя не представляет, выезжал на старых знакомых и связях. А в современности он только Бузовой и достоин. Павлин ощипанный.
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19 час.
Астон Мартин
А вот интересно как относится Роднина к СССР и к социалистической системе ??? С любовью и обожанием или с пренебрежением ???🤔
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18 час.
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