Хамство не знает границ: Дмитрий Дибров и Ирина Роднина оскорбляют наш народ, меня лично

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demyr150648

Так у них ничего нет, кроме используя талант и прошлые заслуги, поступить в услужение кому угодно, лишь бы платили. Стала эта сучка кого-то тренировать , поднимать результаты и т.п. Нет же, уехала к нашим врагам в США, вернулась и стала депутатом?! С какого-такого? Где она и где депутатство.? Ну, каталась, ну, завоевала! Молодец! Тебя для этого тренировали, кормили и поили. Ты была политической игрушкой, неким фетишем, который есть продукт самой передовой системы. Но и только. Кто и за что ее избирал? За медали, но они к умению защищать интересы населения не имеют ни прямого, ни даже косвенного влияния. А вот занять депутатский именно стульчак: и полезно и не накладно и удобно, это ей нравится. Она ведь не думает, а кнопку нажимает, как прикажут. И таких там в думке очень много. А кто-то без рук-ног и в могиле, а дронов-то нету, а армия призыва воевать не умеет. Но сырье мы продаем врагам и украм платим за транзит! Ты, бабенка, ..., хоть понимаешь, что творится?