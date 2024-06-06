Global Look Press/UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com Член палаты представителей американского конгресса, представительница Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин сравнила мобилизацию на Украине с похищением людей.
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