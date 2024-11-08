В Госдуме предложили ограничить 1 млн рублей траты из бюджета на выступления артистов

А сэкономленные деньги пустить на более важные цели В Госдуму внесут законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более 1 млн рублей из бюджетов государственного и муниципального уровня, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии