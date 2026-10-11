Смолов заявил, что судья имел мог удалить Тормену в матче "Краснодар" - "Зенит"

Бывший нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в социальных сетях «Альфа-Банка» опубликовал ролик, где прокомментировал работу арбитра Инала Танашева в матче «Краснодар» — «Зенит» в рамках 10-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ).
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