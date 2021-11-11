В России наступает эпоха QR-кодов - именно их теперь хотя узаконить наши власти. Российским кабмин подготовил два новых закона о введении QR-кодов в местах массового скопления населения и при полетах самолетами, а также поездками в поездах.
В России из-за коронавируса узаконят QR-коды
Комментарии
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владимир Сырников
Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!
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20 час.
владимир Сырников
владимир Сырников
Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!
Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!
Ответить
20 час.
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