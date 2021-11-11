В России из-за коронавируса узаконят QR-коды

Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!

владимир Сырников

владимир Сырников Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!

Я, как то не собираюсь вакцинироваться. И статья 21 Конституции РФ должна действовать, нечего на мне проводить опыты. эта вакцина не проверена, а потому ни кто не имеет права её проверять на мне, как на подопытном кролике. Я, такого согласия не давал. Не верю ни государству, ни врачам, считаю, что таким способом меня просто хотят убить!