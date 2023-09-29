В Новосибирске в кузове мусоровоза задымился аккумулятор от ноутбука

Инцидент произошёл в четверг после уплотнения собранных из баков отходов.В Новосибирске в четверг, 28 сентября, водитель одного из работающих в городе мусоровозов прислал в общий чат тревожное сообщение "Я горю".
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