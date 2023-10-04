Карьера маршала авиации Италии Итало Бальбо и его роль в развитии советско-итальянского сотрудничества

Несмотря на то, что с середины 1920-х гг. термин фашизм стал использоваться в печати и публицистике Советского Союза для обозначения очень широкого круга явлений, внешнеполитические отношение СССР и фашистской Италии строились независимо от пропагандистских стереотипов.
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