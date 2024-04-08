Ил-114-300: похоже, есть свет в конце тоннеля? 31 марта 2024 года возможно, произошло эпохальное событие: совершил свой первый полет второй опытный самолет Ил-114-300, так называемый ОП-2, серийный номер 01-10, регистрационный номер 54115.